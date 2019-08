Javad Zarif em entrevista à Euronews

Um encontro à margem da cimeira do G7 que começa este sábado em Biarritz.

O presidente francês reuniu com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.

No final do encontro, Mohammad Javad Zarif disse à Euronews que as soluções de Emmanuel Macron para travar a crise sobre o programa nuclear de Teerão estão no bom caminho.

“Falei com o Presidente Macron sobre a forma como os Estados Unidos poderiam voltar a implementar a sua parte do acordo, ou como a Europa e os outros dois membros do Plano de Ação Conjunto Global poderiam honrar os seus compromissos, Claro que sabemos que os EUA têm uma grande influência na economia global, mas outros países têm também um papel importante".

Euronews: "O seu porta-voz chegou ao ponto de dizer: "não temos esperança, não confiamos em ninguém nem em nenhum país". É um quadro diplomático bastante sombrio. Quem são seus amigos, atualmente?

_“Nas relações internacionais, queremos envolver-nos com todos mas só confiamos no nosso próprio povo. Colocámos a nossa confiança no nosso povo e foi por isso que conseguimos sobreviver durante 40 anos à pressão do exterior e vamos continuar a sobreviver. Não significa uma política externa de isolamento. Na verdade, estamos empenhados na nossa região, estamos empenhados na luta contra o terrorismo, estamos empenhados na luta contra a agressão e continuaremos a desempenhar um papel ativo na comunidade internacional. Mas aprendemos da forma mais difícil que só precisamos de depositar a nossa confiança no nosso próprio povo e nas nossas capacidades". _