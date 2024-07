Ministros do Comércio do G7 reuniram-se em Itália para definir regras justas no mercado

De Euronews

Ministros do Comércio dos países que compõe o G7 reuniram-se na região de Calábria para definir prioridades, entre elas, regras justas para as empresas nos mercados globais.

PUBLICIDADE

Os ministros do Comércio dos sete países mais ricos do mundo reuniram-se na terça-feira, 16 de julho, na região de Calabria, Itália, para definir prioridades do mercado.

Os trabalhos começaram logo pela manhã com uma visita ao porto de Gioia Tauro, "a principal plataforma portuária e logística no centro do Mediterrâneo", escreveu António Tajani, vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios estrangeiros italiano.

Antonio Tajani começou também por definir a ordem de trabalhos com os temas prioritários. Impulsionar o crescimento através do comércio internacional, debater condições de concorrência equitativas para as empresas nos mercados internacionais e a segurança económica foram alguns deles.

A reunião, realizada no porto calabrês de Villa San Giovanni tinha também como principal objetivo responder às tensões e fricções que põem em risco o comércio mundial. “Temos de garantir condições de concorrência equitativas e regras partilhadas que permitam às nossas empresas competir em pé de igualdade em todos os mercados", começou por dizer Tajani.

Além dos ministros do Comércio dos países do G7 - Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Japão - a Presidência italiana optou por abrir a reunião a países parceiros importantes "para proteger as cadeias de abastecimento e reforçar o crescimento económico", indicou na rede social X Tajani.

Assim, estiveram presentes também representantes do Brasil, Chile, Índia, Coreia do Sul, Turquia, Nova Zelândia e Vietname.

A questão da sustentabilidade também não foi esquecida e foi colocada no centro do debate. "Juntamente com o Secretário-Geral da OCDE, debateremos o papel fundamental que o comércio pode desempenhar no combate às alterações climáticas em prol de um crescimento equilibrado e sustentável", adiantou o vice-primeiro-ministro italiano.

Na declaração final da cimeira do G7, realizada em junho na Apúlia, os líderes do grupo manifestaram “preocupação com a persistente orientação industrial da China e com as suas políticas abrangentes de não mercado”, referindo-se a “repercussões globais, distorções do mercado e excesso de capacidade prejudicial” em muitos setores.