Direitos de autor Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Guerra na Ucrânia domina cimeira do G7 em Itália - Direitos de autor Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Guerra na Ucrânia domina cimeira do G7 em Itália - Direitos de autor Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De Euronews

As sete economias mais ricas do mundo vão reunir-se em Itália para discutir a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente. A Inteligência Artificial e a situação em África e na América Latina também serão temas abordados na cimeira.