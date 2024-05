De Euronews com AP

Os países do G7 afirmaram que vão explorar formas de utilizar os ativos russos congelados para ajudar Kiev. Entretanto, Washington anunciou 253 milhões de euros adicionais em assistência militar à Ucrânia.

PUBLICIDADE

Os Estados Unidos anunciaram a concessão de uma ajuda militar suplementar de 275 milhões de dólares (253 milhões de euros) à Ucrânia, numa altura em que Kiev se esforça por travar a ofensiva de Moscovo no Leste do país.

O Secretário de Estado Antony Blinken considerou que o pacote "faz parte dos nossos esforços para ajudar a Ucrânia a repelir o ataque da Rússia perto de Kharkiv".

"A assistência de pacotes anteriores já chegou às linhas da frente e vamos enviar esta nova assistência o mais rapidamente possível para que os militares ucranianos a possam utilizar para defender o seu território e proteger o povo ucraniano", afirmou num comunicado.

"Os Estados Unidos e a coligação internacional que reunimos continuarão a apoiar a Ucrânia na defesa da sua liberdade", acrescentou Blinken.

O pacote inclui sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS), munições e as tão necessárias munições de artilharia, bem como sistemas antitanque Javelin e AT-4, minas antitanque, veículos tácticos, armas ligeiras e munições.

Washington já forneceu quase 51 mil milhões de dólares (47 mil milhões de euros) em assistência militar à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

G7 analisa ativos russos congelados para financiar a Ucrânia

O G7 - Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos - vai analisar a possibilidade de utilizar os rendimentos dos ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia.

Cerca de 300 mil milhões de dólares (276 mil milhões de euros) de ativos russos foram congelados pelo G7 na sequência da invasão total da Ucrânia por Moscovo em 2022.

Militares da Ucrânia disparam contra as forças russas na região ucraniana de Donetsk em 22/05/24. Iryna Rybakova/AP

"Estamos a fazer progressos nas nossas discussões sobre potenciais vias para antecipar os lucros extraordinários decorrentes dos activos soberanos russos imobilizados em benefício da Ucrânia", disseram os chefes financeiros do G7 num projeto de declaração divulgado no sábado.

A Europa deve rearmar-se: Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia instou a Europa a reforçar as suas defesas.

Em declarações ao The Guardian, Radosław Sikorski disse que um rearmamento a longo prazo do continente era essencial para impedir as ambições imperiais russas.

Apelou à criação de uma brigada de 5.000 soldados da UE e disse que Varsóvia poderia apoiar um esquema a nível da UE para incentivar os ucranianos que se esquivam ao recrutamento a regressarem a casa para servir.

Um número significativo de homens ucranianos fugiu para a Polónia, mas as medidas para reforçar as fileiras esgotadas da Ucrânia com mais soldados continuam a ser controversas.

Num tom mais agressivo, Sikorski disse que a Polónia apoiava os ataques ucranianos a alvos militares dentro da Rússia, argumentando que o Ocidente devia deixar de limitar o que diz e faz para apoiar Kiev.

Vários outros Estados europeus são mais cautelosos, receando que os ataques ucranianos em território russo com armas ocidentais possam fazer escalar as tensões e arriscar arrastar a Europa para uma guerra mais vasta.

Sikorski tem sido fundamental para que a Polónia volte a alinhar-se com a política externa europeia, após oito anos de governo do partido nacionalista de direita Lei e Justiça.