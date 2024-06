Espanha vai abolir temporariamente o imposto sobre as vendas do azeite

De AP com APTN

A medida pretende ajudar os consumidores a fazer face à inflação. O preço do azeite subiu 272% desde setembro de 2020, de acordo com o ministério da Agricultura de Espanha.

Espanha vai abolir temporariamente o imposto sobre as vendas de azeite para ajudar os consumidores a fazer face à subida dos preços, anunciou o Governo espanhol.

Apesar de Espanha ser o maior produtor e exportador mundial de azeite, o custo deste produto aumentou drasticamente para os consumidores domésticos, devido à inflação contínua e a uma seca prolongada que dizimou os abastecimentos.

De acordo com o ministério da Agricultura espanhol, o preço do azeite subiu 272% desde setembro de 2020. Atualmente, cinco litros de azeite comprados num supermercado em Espanha podem custar mais de 50 euros.

No ano passado, as famílias espanholas consumiram uma média de seis litros de azeite por pessoa, em comparação com os 0,4 litros consumidos por indivíduos de outros países. Contudo, o aumento dos preços fez com que algumas pessoas optassem por óleos alimentares mais baratos.

O Governo já tinha reduzido o imposto sobre as vendas de azeite de 10% para 5%, no âmbito de um pacote anti-inflação. O imposto sobre as vendas não será aplicado ao azeite de julho a setembro, altura em que será tributado a 2%. Já a partir do final deste ano será tributado a 4% e será considerado um produto alimentar básico.