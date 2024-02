A taxa de inflação do ouro líquido disparou no segundo semestre de 2023, superando a inflação geral dos géneros alimentícios em toda a Europa.

O azeite, a alma dourada da cozinha mediterrânica, está a sofrer uma subida vertiginosa de preço, sobretudo nos países do sul da Europa onde é produzido.

O preço do azeite em Portugal aumentou 69,1% em janeiro de 2024 em relação ao ano passado, muito acima da média de 50% na UE, segundo o Eurostat. A título de comparação, a inflação geral dos produtos alimentares foi de 4,8% em janeiro em todo o bloco.

Em Espanha, o maior produtor mundial de azeite, os preços aumentaram 62,9% em janeiro, em comparação com o ano anterior.

Em toda a UE, o aumento anual dos preços acelerou no segundo semestre do ano passado, passando de 37% em agosto para 51% em novembro, que foi o seu pico.

Em janeiro de 2024, cada país da UE registou um aumento considerável da inflação anual do azeite, com Portugal a registar o maior aumento, juntamente com a Grécia e a Espanha.

Entretanto, a Roménia registou o menor aumento de preços na UE (mas ainda assim 13%), com a Suíça de fora do bloco a fechar as fileiras. O Eurostat não comunicou quaisquer dados relativos ao Reino Unido.

A maior parte da inflação subiu nos últimos dois anos e deve-se principalmente à seca e às ondas de calor extremas em países como a Espanha, onde a produção diminuiu para metade em 2023.

Tradicionalmente, existe uma enorme procura nos países mediterrânicos, o que faz aumentar os preços e, em Espanha, por exemplo, 80% do azeite é produzido para ser exportado.

Irá o azeite registar um novo aumento?

Existe a expetativa de que os preços globais do azeite subam ainda mais, uma vez que a seca fustigou o ano agrícola de 2023/24, que começou oficialmente em 1 de outubro de 2023.

As autoridades em Espanha esperam que a produção permaneça abaixo de 1 milhão de toneladas para uma segunda colheita consecutiva sem precedentes.

A principal união agrícola da Espanha, as Cooperativas Agro-alimentares, citadas pelo Olive Oil Times, estimou que a produção aumentaria para 755,000, o que ainda está abaixo da média, mas é uma melhoria em relação ao rendimento recorde de 664,033 toneladas da safra anterior.