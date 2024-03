De Euronews

Um em cada três italianos está a deixar o azeite em troca de outros óleos, devido ao aumento nos preços, segundo um estudo agora publicado.

Os italianos estão a afastar-se do azeite. De acordo com um estudo do Instituto Piepoli, o aumento exponencial do preço do azeite está a levar os italianos a procurar outros produtos. O estudo refere que um em cada três consumidores reduziu o consumo daquele que é considerado um dos pilares da dieta mediterrânica e que 45% dos consumidores recorreram ao óleo de sementes.

O inquérito foi realizado junto de 500 adultos e tem uma margem de erro de cerca de 4,4 pontos percentuais.

Em Itália, o preço médio do azeite nos supermercados aumentou de 4 euros para 9 euros a garrafa, refere o documento.

Os produtores italianos não concordam com estes dados e garantem que as vendas de azeite de qualidade superior estão a aumentar.

Mas o aumento do preço do azeite não está a acontecer apenas em Itália. Noutros países europeus, a situação é idêntica, em grande parte devido à inflação.

Em Portugal, os preços terão aumentado cerca de 69% em janeiro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado, um aumento bastante acima da média europeia.