Exército sírio avança sobre posições rebeldes

O exército sírio anunciou ter intercetado o que designa como alvos hostis sobre a capital, Damasco. Testemunhas na cidade afirmam terem ouvido visto e ouvido explosões.

De acordo com fontes oficiais, os ataques teriam ocorrido na zona sul da cidade.

Na sexta-feira, o exército sírio anunciou ter recapturado várias localidades que estavam sob controlo dos rebeldes desde o início do conflito há oito anos.

As forças sírias assumiram no sábado posições no posto de observação turco em Morek, um de vários postos militares turcos na região de Idlib.