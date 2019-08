Em Espanha, diversas famílias estão a preparar uma queixa conjunta contra a farmacêutica, Farma-Química Sur.

Cerca de 20 bebés com idades compreendidas entre algumas semanas de vida e dois anos apresentam pelos em todo o corpo. São crianças cujas mães tomaram Minoxidil - um medicamento contra a queda do cabelo - em vez do protetor gástrico, Omeoprazol.

A troca resulta de um engano na embalagem dos medicamentos, que fez com que o Minoxidil fosse vendido como sendo Omeoprazol.

Apesar de algumas crianças estarem a perder os pêlos, a agência espanhola do medicamento diz que a capacidade do Minoxidil de ampliar os vasos sanguíneos pode ter um impacto no fígado, rins e coração das crianças no futuro.

A ministra da Saúde, María Luisa Carcedo garantiu na quarta-feira que tinham sido recolhidas todas as embalagens com os medicamentos trocados.