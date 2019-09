João Félix liderou mercado de verão

Está fechado o mercado de verão, no futebol europeu. Neymar Júnior deixou Paris, mas não para ingressar no Barcelona, como estava à espera: O craque brasileiro juntou-se à seleção, no Brasil, mas fica no PSG.

O clube parisiense não só mantém Neymar, como consegue duas importantes contratações: A do argentino Mauro Icardi ao Inter e do guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas ao Real Madrid, vencedor de três Ligas dos Campeões com os merengues.

Mas neste mercado de verão, a transferência mais cara e mais falada foi mesmo a do português João Félix, do Benfica para o Atlético de Madrid. Logo atrás ficou o artilheiro dos campeões do Mundo, Antoine Griezmann, que deixou o Atlético de Madrid em direcção ao Barcelona.

Eden Hazard, novo reforço do Real Madrid, ou ainda os defesas Harry Maguire e Matthijs de Ligt protagonizaram outras das transferências milionárias deste mercado de verão.