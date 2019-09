Bruxelas festeja libertação da ocupação nazi

Setenta e cinco veículos militares históricos desfilaram por Bruxelas para celebrar os 75 anos da libertação da ocupação nazi alemã.

Fizeram a mesma rota que o desfile dessa vitória a 4 de setembro de 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial.

As primeiras tropas aliadas a entrarem na capital belga foram britânicas, na véspera, vindas da fronteira com a França.

Bruxelas não tinha a importância estratégica de cidades belgas a norte, como Antuérpia - na região da Flandres -, mas libertar a capital era importante para o moral da população.

"O governo belga tinha treinado, em Inglaterra, a uma brigada de infantaria belga que participou da libertação de Bruxelas. No dia seguinte à chegada a Bruxelas, houve um grande desfile para celebrar a vitória. Foi muito importante para a população civil ver que os compatriotas militares também contribuíram para o esforço de guerra aliado e até para libertar o seu próprio país", disse Wannes Devos, do Instituto do Património de Guerra, em Bruxelas.

Dans le cadre des "75 ans de la libération", la composante terrestre et le War Heritage Institute (WHI) forment ensemble une colonne historique. Du 01 au 13 septembre, la Colonne Nord traversera le pays et participera aux commémorations de Mons, Bruxelles, Anvers et Beverlo. pic.twitter.com/E8CXimYx76 — Belgian Army (@Belgian_Army) September 1, 2019

Retomar o convívio com os alemães

A libertação de Bruxelas levou apenas algumas horas, com as tropas alemãs já em fuga do território. E apesar dos quatro anos de ocupação, os belgas retomaram, rapidamente, a relação com estes vizinhos.

"Depois da Segunda Guerra Mundial, era muito importante sentir que a vida ia continuar, que se tinha de recomeçar e reatar as relações com o povo alemão. No início, os cidadãos alemães continuavam a ser vistos como inimigos, mas depois os belgas aperceberam-se do grande esforço alemão para acabar com as raízes do regime nazi. Penso que a maioria do povo belga ficou bastante satisfeita com o resultado desse esforço", afirmou Wannes Devos.

A Bélgica teve ainda de enfrentar um rigoroso inverno e a dura Batalha do Bulge, na região sul da Valónia (que também ficou conhecida como Contra-ofensiva das Ardenas), antes do cessar-fogo chegar a todo o país, no ano seguinte.