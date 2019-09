Mayra Santos foi atrás do sonho e tornou-o realidade. Tornou-se na primeira mulher a completar a nado os 42 quilómetros que separam as ilhas do Porto Santo e da Madeira. A nadadora do Clube Naval do Funchal fez-se ao mar ainda antes do nascer do sol e após doze horas e cinco minutos na água, completou a travessia.

As principais dificuldades surgiram já nos momentos finais, com a ondulação a crescer de intensidade, mas nada que impedisse Mayra Santos de garantir um lugar na história.