Euronews Noite | As notícias do Mundo de 6 de Setembro de 2019

Morreu o antigo Presidente do Zimbabué. Robert Mugabe tinha 95 anos e governou o país durante 37.

Queda de helicóptero de combate a incêndios, em Portugal . Aparelho colide com um poste de alta tensão e despenha-se. É o oitavo acidente aéreo no espaço de dois meses.

Descontar a raiva em algo e não em alguém... É o conceito de uma "rage room", em Viena. Uma "sala de raiva" feita para partir tudo. Alívio do stress garantido no fim deste jornal. Estas e outras notícias, nesta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.