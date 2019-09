Governo italiano recebe voto de confiança do parlamento

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte passou a prova de fogo do parlamento. Com 343 votos a favor e 263 contra, o governo italiano, formado pelo Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, recebeu o voto de confiança da Câmara dos Deputados.

Os partidos da coligação e a formação de esquerda Livres e Iguais garantiram a aprovação do novo executivo, depois da saída do Liga.

Conte, garantiu que "as medidas sociais a favor das pessoas com baixos rendimentos, das famílias numerosas e das pessoas com deficiências vão estar no centro da ação" do governo.

Num apelo à solidariedade da União Europeia (UE). Conte defendeu ainda o reforço da luta contra a evasão fiscal e garantiu a revisão das leis anti-imigração, tendo já manifestado vontade de "melhorar o pacto de estabilidade e crescimento" da UE, através do qual são impostos limites ao défice e à dívida pública dos Estados-membros.

Alguns apoiantes do Liga e os partidos de extrema-direita Irmãos de Itália e Força Itália exigiram eleições antecipadas.

"Enquanto o Movimento 5 Estrelas tem sido coerente com o próprio programa, vocês mostraram ser coerentes com o que quer que seja conveniente a nível eleitoral", retorquiu Giuseppe Conte.

O processo de investidura ainda precisa do voto favorável do Senado, esta terça-feira. A Câmara Alta deverá aprovar a formação, apesar de o executivo enfrentar uma margem de aprovação menor