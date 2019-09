EUA confirmam morte do filho predileto de Osama bin Laden

Os Estados Unidos confirmam a morte de Hamza bin Laden, o filho predileto de Osama bin Laden, considerado como o herdeiro da liderança da al qaida.

A morte foi anunciada, em comunicado, pelo presidente Donald Trump, que explicou que Hamza bin Laden foi morto numa operação anti-terrorista desencadeada pelos Estados Unidos, entre o Afeganistão e o Paquistão, sem revelar mais detalhes.

O anúncio surge três dias depois da comemoração do 18° aniversário do 11 de setembro de 2001, a data em que a al qaida abateu as torres gémeas do World Trade Center, desferindo o maior golpe terrorista em território norte americano.

Washington tinha oferecido um milhão de dólares por informações que levassem ao paradeiro daquele que era considerado o sucessor de Osama bin Laden na alqaida. Pouco depois a Arábia Saudita retirou-lhe a nacionalidade.

Os media americanos já tinham noticiado a sua morte em julho, mas a Casa Branca não tinha confirmado.