Morreu Ric Ocasek, vocalista dos The Cars

A morte do vocalista e compositor da banda que nos anos 1980 produziu êxitos como "You Might Think", "Shake It Up" ou "Drive" aconteceu um ano depois de os The Cars passarem a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame.

Ocasek, de 75 anos, faleceu no domingo à tarde, no apartamento que tinha em Manhattan.

O Departamento de Polícia de Nova York informou que o músico norte-americano foi encontrado morto, depois de os agentes responderem a uma chamada de emergência.

Ric Ocasek escreveu a maioria das músicas do grupo que fundou em Boston, em 1976, com o baixista Benjamin Orr.

O grupo separou-se em 1988 mas voltou a reunir-se em 2011, depois de Ocasek escrever músicas que considerava que seriam melhores se tocadas com os antigos parceiros. "Move Like This" foi o derradeiro álbum dos The Cars.