Tamanho do texto

O candidato indicado para ocupar o cargo de Comissário europeu da Justiça, o chefe da diplomacia belga, Didier Reynders, foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por um agente dos serviços secretos.

De acordo com informações vindas a lume na imprensa, o agente alega que Reynders aceitou subornos com vista a influenciar a atribuição de contratos e aquisições do estado.

O agente mencionou igualmente transações fraudulentas de bens imobiliários e companhias de fachada,