"Redes fantasma" contaminam mares

Qual é a contaminação das zonas de pesca provocada pelas "redes fantasma"? - As redes de pesca feitas de plástico são abandonadas na água pelos pescadores e podem ser fatais para a fauna marinha - O Instituto Finlandês do Meio Ambiente e a Associação Finlandesa de Pescadores Profissionais procuram saber exatamente o que está a acontecer.

"Alguns acham que praticamente não há nada, enquanto outros afirmam que o mar está cheio de redes. Mas. agora. estamos mais próximos dos fatos. Agora, percorremos um trajeto de 300 km e, às vezes, encontramos redes a cada 1 ou 2 km. Parece que continuam lá desde a pesca de inverno. Os resultados correspondem ao conceito, mas agora temos alguma informação numérica,” afirma o fotógrafo de natureza Markku Saiha.

As "redes fantasma" libertam microplásticos que entram na cadeia alimentar. Pode levar até 600 anos para que a herança desses pescadores se decomponha no fundo do mar.