Saké, a bebida japonesa que está a conquistar chefes de cozinha

Nesta edição de Taste, o magazine culinário da Euronews, viajámos até França, às regiões da Borgonha e de Champanhe, para descobrir as características únicas do saké.

O enólogo e engenheiro agrónomo Gautier Roussille, um dos especialistas mundiais na bebida, recebe-nos nas caves do negócio da sua família e explica como é que as propriedades do saké se fundem harmoniosamente com diferentes iguarias. O casamento perfeito, refere, acontece com os frutos do mar.

Em Champanhe, encontrámos Sylvain Huet, outro perito em saké, envolvido na organização do European Sake Show. O chefe Arnaud Lallement, com três estrelas Michelin, recebeu-nos no restaurante L'Assiette Champenoise. Faz parte de uma nova geração de chefes de cozinha que gosta de conjugar frutos do mar com saké, confeccionando pratos quase divinos.