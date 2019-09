Konjac: alimento japonês para quem cuida da linha e da saúde

Tamanho do texto

O konjac é uma planta considerada milagrosa e cultivada há séculos no Japão. Hoje, é apreciada pelos ocidentais que querem cuidar da saúde e da linha.

O konjac é um alimento típico da gastronomia japonesa. Para Thierry Voisin, chefe francês premiado e dono de um restaurante no Japão, o interesse crescente pelo konjac tem a ver com suas propriedades nutricionais. "Precisamente, porque é muito bom para saúde. É um produto muito saudável. E, o que é bom para o corpo, é bom para o espírito", resume Thierry Voisin.

A euronews visitou uma plantação de konjac, na província de Gunma, no centro do Japão, a maior produtora desta planta tipicamente japonesa. "Não se comem as folhas, come-se o tubérculo que está enterrado. Neste momento ainda está pequeno. Não estamos na época de colheita. Em outubro ou novembro ficará deste tamanho", explicou shigenobu Kambe, produtor de konjac.

Um tubérculo saudável

Habitualmente, o konjac é transformado em massa e cortado em fatias finas. Rico em fibras, o tubérculo japonês oferece uma sensação de saciedade mas tem poucas calorias. "Há uma expressão em japonês que descreve a textura e o sabor, 'Yasashii aji'. Significa um sabor simpático que não é agressivo. Quando comemos sentimos que é bom para a saúde, é curioso, não é?", afirmou o cozinheiro francês Thierry Voisin.

No Japão, há lojas especializadas em konjac. O tubérculo pode ser transformado em pipocas, gelado, massa ou arroz. "É muito bom para os diabéticos, permite diminuir as calorias e é muito fácil de cozinhar. "Não tem açúcar. Quase não tem calorias. O Konjac responde a uma tendência atual que procura alimentos saudaveis, bons para a saúde. Por isso, tenho a certeza que terá cada vez mais sucesso", afirmou Shingo Inotani, gestor da loja Konjac Park.