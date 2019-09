Ovelha Choné regressa em aventura com ET

Tamanho do texto

Ela está de regresso para uma nova aventura no cinema. Desta vez, para o segundo filme, a Ovelha Choné divide o protagonismo com Lu-la, uma simpática extraterrestre que aparece na quinta.

"Ovelhas no espaço, não poderíamos pedir nada melhor. Não é passado no espaço, mas é sobre uma extraterrestre que fica amiga da Ovelha Choné e que é ainda mais marota do que ela", conta o criador da personagem, Nick Park.

À semelhança da série e do primeiro filme, este "A Ovelha Choné 2 - Farmageddon" promete arrancar gargalhadas ao público de todas as idades. E o filme não é só divertido, é também educativo. Pode, quem sabe, despertar novos talentos na área da engenharia agropecuario-espacial.

O astronauta Tim Peake esteve entre os convidados para a ante-estreia em Londres: "É bom que o espaço apareça agora em tantos filmes e possa inspirar os jovens. Precisamos disso, fazer com que se interessem pela ciência, pela engenharia e pelo espaço. Começar com um filme destes... Não poderia ser melhor", diz o antigo habitante da Estação Espacial Internacional.

A banda sonora conta com participações da cantora australiana Kylie Minogue e do grupo britânico The Vaccines.

Esta aventura interestelar da ovelha mais divertida do mundo dos desenhos animados estreia em vários países já esta semana e chega aos ecrãs portugueses em dezembro.