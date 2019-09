Glaciar do Monte Branco em risco de desabar

Tamanho do texto

Os especialistas vão usar um sistema de radar de última geração, para detetar os mais pequenos movimentos de um glaciar do Monte Branco, que está em risco de desabar. O radar está a ser instalado no topo do glaciar Planpicieux, que fica em território italiano.

Os cientistas da Fundação Montanha Segura alertam que são cerca de 250 mil metros cúbicos de gelo e água que ameaçam o vale e que derretem entre 50 a 60 centímetros de gelo por dia.

As autoridades encerraram uma estrada dos Alpes, e retiraram alguns dos moradores da região de Rochefort, dado o perigo de uma avalanche.

"Prevemos que a parte frontal do glaciar que tem cerca de 250 mil metros cúbicos se pode soltar e atingir o fundo do vale em cerca de oitenta segundos", afirmou o Conselheiro Regional Stefano Borrello.

Os especialistas dizem que o colapso do glaciar tem a ver com o aquecimento global.

Há seis anos que o glaciar é monitorizado, para acompanhar a velocidade a que o gelo está a derreter e esta aumentou de forma significativa nos últimos tempos, mas não é possível prever quando vai ocorrer a avalanche.