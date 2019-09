500 homens e crianças resgatados de "Casa do Horror"

Tamanho do texto

Fachada do edíficio que se apresentava como escola islâmica REUTERS/Afolabi Sotunde

A polícia nigeriana chama-lhe a "Casa do Horror". Cerca de 500 pessoas -adultos, jovens e crianças do sexo masculino - foram encontradas amontoados numa casa de uma cidade no nordeste da Nigéria.

O edifício era apresentado como uma escola do Islão e um centro para jovens com problemas sociais.

Para Ali Janga, o comissário da Polícia de Kaduna, ''este não é um espaço de reabilitação nem uma escola islâmica. Crianças pequenas, algumas trazidas de países vizinhos como Burkina Faso, Mali ou Gana. Há também crianças aqui de todo o país. Algumas estavam acorrentadas. Foram usadas e desumanizadas."

Os responsáveis pela alegada escola foram detidos. Refutam todas as acusações de tortura e exploração.

As vítimas foram transferidos para um estádio de Kaduna, onde estão a ser interrogados e aguardam a localização da família.