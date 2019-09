Alerta para os microplásticos no Mediterrâneo

As garrafas de plástico de hoje transformam-se em microplásticos amanhã. O efeito da erosão não as decompõe, apenas as divide em particulas mais pequenas. Os alarmes voltaram a soar esta semana. Os micro-plásticos são hoje uma das maiores ameaças à vida selvagem no Mediterrêneo; mas são também uma ameaça À população em geral.

O projeto Mediterrâneo recolheu amostras desde o Mar Negro à costa atlântica portuguesa.

Adriano Madonna, biólogo marinho e especialista em conservação, lembra que o consumo de plástico aumenta 9% a cada ano e apela por isso aos consumidores que voltem a usar recipientes em vidro - recicláveis infinitamente.

Nas contas do Fundo para a Proteção da Natureza, por semana, ingerimos uma quantidadede plástico equivalente a um cartão bancário.

No Mediterrâneo, a contaminação atinge valores-recorde: o plástico representa 95% dos resíduos que andam à deriva e que se depositam no fundo ou dão à costa.