Puigdemont participa em protesto catalão em Bruxelas

Sob o lema "não roubem os nossos votos", há catalães que se manifestam, a cada terça-feira, em Bruxelas. Carles Puigdemont, ex-presidente do governo autónomo da Catalunha, apareceu no dia que coincide com o segundo aniversário do referendo para a independência daquela região espanhola, nunca aceite pelo governo de Madrid.

Exilado e procurado pela justiça, Carles Puigdemont está impedido de assumir o cargo de eurodeputado para o qual foi eleito, em maio passado.

"Hoje é um dia importante para recordar o que fizemos há dois anos, quando mais de dois milhões de pessoas saíram às ruas para votar no referendo. E, também, coincide com o momento em que mais de dois milhões de pessoas permanecem sem representação no Parlamento Europeu ", disse aos jornalistas.

Two years on and Spain is as entrenched as ever. Visca Catalunya https://t.co/TLP0gf9Udg — Greg Russell 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🎗🍻🎗🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MediaNetScot) October 1, 2019

O Supremo Tribunal de Justiça espanhol decidiu retirar os mandados de detenção europeus emitidos contra este político depois de um um tribunal alemão ter recusado a extradição. O partido espanhol Ciudadanos, que elegeu eurodeputados, exige a reforma desse procedimento europeu.

"O facto de Puigdemont estar à porta do Parlamento Europeu e não na prisão é um problema europeu. É um problema para a democracia europeia que estamos a tentar corrigir", afirmou Jordi Cañas, eurodeputado liberal espanhol.

O candidato para a pasta da Justiça na futura Comissão Europeia, Didier Reynders (Bélgica), diz que está disposto a abrir a discussão sobre o mandado de detenção europeu, algo difícil de fazer de forma consensual entre os países da União Europeia.