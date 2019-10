Boris Johnson pode ser obrigado a pedir adiamento do Brexit

Tamanho do texto

Boris Johnson chegou a dizer que preferia "morrer numa valeta" a ter de pedir um novo adiamento do Brexit.Agora, o governo de Boris Johnson diz que vai pedir a Bruxelas um novo adiamento do do Brexit, caso não haja acordo até 19 de outubro.

Esta informação surge nos documentos do executivo britânico enviados a um tribunal escocês que examinava um caso relacionado ao Brexit. A lei adotada pelos deputados da oposição pode obrigar o primeiro-ministro a pedir mais esta extensão.

O conteúdo deste documento surpreendeu os líderes da UE, incluindo o primeiro-ministro irlandês. Leo Varadkar garante que "prefere que se chegue a um acordo e que isso aconteça até meados de outubro. Mas se o governo do Reino Unido solicitar um adiamento, vamos ter de avaliar. Mas acredito que a maioria dos países da União Europeia só o aceitará se houver uma boa razão para isso."

Bruxelas está nesta altura a estudar o mais recente plano de Boris Johnson para um acordo do Brexit, mas é pouco provável que aceite e os sinais de conflito em Downing St que não ajudam as negociações.