Parlamento Europeu entrega Prémio "Big Top Label" a três circos

Há mais de dois séculos que companhias de circo fazem digressão por todo a Europa e algumas delas chegam a visitar cem localidades diferentes por ano.

Para chamar a atenção para o cumprimento das boas práticas deste espetáculo, que habitualmente conjuga humanos e animais, o Parlamento Europeu atribui o Prémio "Big Top Label".

Companhias da Suíça, Hungria e Finlândia foram distinguidas, quarta-feira, numa cerimónia, em Bruxelas.

"Antes de tudo, é uma honra, mas é também um sinal de que alcançámos um alto nível no controlo de qualidade, no panorama mundial. O Parlamento Europeu reconheceu que estamos a fazer um bom trabalho", disse Carl Jenström, da companhia Sirkus Finlândia.

No evento esteve presente a princesa Stéphanie do Mónaco, conhecida admiradora e patrocinadora institucional do circo.

Sirkusteltta: 2019 • Big Top Label • Suomeen • To Finland https://t.co/Zn9BIwti9Epic.twitter.com/NwWAjsy9SY — Kari Nieminen (@KariNieminen6) October 3, 2019

O prémio começou a ser atribuído em 2018 e é um selo de qualidade sobre o respeito pelos direitos dos animais e sobre o alto padrão de arte circense.

István Ujhelyi, eurodeputado húngaro de centro-esquerda, lançou a iniciativa e diz que é preciso proteger este espetáculo: "Os circos fazem parte da cultura europeia e percebi que nas instituições europeias não havia ninguém interessado em dar apoio para garantir o futuro dos circos e das suas famílias, mas eles precisam de nós".

Existem mais de 50 circos a fazerem digressões de larga escala na Europa e seis deles já foram agraciados com o prémio.