Elefantes morrem em cascata na Tailândia

Seis elefantes morreram depois de caírem numa cascata do Parque Nacional Khao Yai, na Tailândia.

O acidente aconteceu depois de uma cria de três anos ter escorregado e dos elefantes tentarem salvar-se uns aos outros.

As autoridades conseguiram resgatar dois animais de um penhasco mas temem que não sobrevivam à perda dos outros membros da manada.

O local foi fechado temporariamente

No parque, situado no norte do país, vivem cerca de 300 elefantes selvagens.

Acidentes como o deste sábado são comuns no parque. Em 1992, oito elefantes morreram depois de cair na mesma cascata.