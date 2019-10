Estados Unidos e Coreia do Norte trocam acusações

Caíram por terra, outra vez, as negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

As duas delegações voltaram a reunir-se em Estocolmo, na Suécia, para debater a desnuclearização, mas falharam o consenso e acabaram a trocar acusações pelo insucesso em novo encontro bilateral.

Para o negociador chefe da Coreia do Norte, "os Estados Unidos não abdicaram da postura e dos pontos de vista antigos".

"Os Estados Unidos elevaram as expectativas ao sugerirem abordagens flexíveis, novos métodos e soluções criativas, mas desapontaram-nos muito e refrearam o nosso entusiasmo quando se apresentaram de mãos vazias na mesa das negociações", afirmou Kim Myong Gil.

Do lado de Washington, a porta-voz Morgan Ortagus considerou que "as declarações da coreia do Norte não refletem o conteúdo nem o espírito das negociações, que juntaram as duas partes à mesa durante oito horas e meia", precisou.

O reencontro entre as duas delegações decorreu poucos dias após a Coreia do Norte ter testado (quarta-feira) o lançamento de um míssil balístico submarino.

A aproximação entre Washington e Pyongyang parecia estar de novo no bom caminho depois de Donald Trump ter visitado Kim Jong-un em junho e ter inclusive, na altura, tornando-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos a pisar território da Coreia do Norte.

Afinal, agora, voltou tudo à estaca zero no processo de desnuclearização da península coreana.