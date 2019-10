Legislativas: sondagens dão vitória ao Lei e Justiça

Tamanho do texto

O partido Lei e Justiça espera continuar a governar depois das legislativas do próximo dia 13 na Polónia. A formação conservadora nacionalista liderada por Jaroslaw Kaczynski, no poder desde 2015, é dada como grande favorita em duas sondagens publicadas esta segunda-feira, com entre 42 e 48 por cento das intenções de voto.

Jaroslaw Kaczynski: "A oposição quer liquidar a democracia na Polónia, mas não consegue governar, nem dominar no quadro da democracia, nem nos campos da política, da economia e da cultura. Até agora, tem sido assim."

A Coligação Cívica, formação centrista liderada por Malgorzata Kidawa-Blonska e principal rival do Lei e Justiça, é creditada com 27 a 29 por cento dos votos.

Malgorzata Kidawa-Blonska: "O Titanic afundou-se na mentira, ganância e orgulho. Milhares de pessoas a bordo não sabiam simplesmente o que estava a acontecer. Não podemos deixar que suceda o mesmo com a Polónia!"

Se os conservadores terão, à partida, a vitória garantida, a questão que paira no ar é se a oposição centrista e de esquerda conseguirá, pelo menos, impedir a formação de Kaczynski de obter a maioria absoluta.