Alemanha promete tolerância zero ao ódio e à violência.

O principal suspeito do ataque em Halle chegou de helicóptero à sede do Ministério Público Antiterrorista.

Segundo o procurador federal que está a conduzir a investigação, o homem de 27 anos, identificado como "Stephan B." é marcado por "um antissemitismo assustador e um ódio ao estrangeiro” e "tinha a intenção de cometer um massacre" dentro da sinagoga. Estava "fortemente armado" no momento do tiroteio e algumas das armas eram “de fabrico artesanal".

Horst Seehofer, ministro do interior da Alemanha, sublinhou a ameaça crescente do extremismo de direita.

"Este crime brutal é uma vergonha para todo o nosso país. Com a nossa história, não pode acontecer na Alemanha. Infelizmente, temos de encarar a verdade. E a verdade, já há muito tempo, é que a ameaça que o anti-semitismo, o extremismo de direita e o terrorismo de direita representa na Alemanha é muito elevada".

As autoridades alemãs estão a tratar o tiroteio em Halle como um caso de terrorismo interno. Esta quinta-feira, a chanceler alemã prometeu "tolerância zero" ao "ódio" e à violência no pais. O ministro do Interior garantiu mais segurança nas sinagogas e nos locais de culto judaico.