Morreu Robert Forster, o Max de "Jackie Brown"

Morreu o ator norte-americano Robert Forster, conhecido sobretudo pelo papel de Max em Jackie Brown, de Quentin Tarantino, que lhe valeu em 1998 a nomeação para o Óscar de melhor ator secundário.

Tarantino, fã do trabalho de Forster, acabou na altura por lhe dar uma nova carreira, que estava então algo esquecida. Trabalhou também com David Lynch, em Mulholland Drive e na última temporada de Twin Peaks.

Fez filmes em Hollywood ao longo de mais de 50 anos e ficou conhecido também pelos papéis em televisão, como na série Breaking Bad. O último filme em que entrou estreou há poucos dias no Netflix - trata-se de El Camino, uma história com as personagens da série.Forster tinha 78 anos e morreu vítima de um tumor cerebral.