O Brexit no centro do discurso da Rainha

Há dois anos que Isabel II não se apresentava no Parlamento para dar voz às palavras do governo na abertura da sessão legislativa. O discurso da rainha costuma ser anual - e Isabel II já o fez 65 vezes -, mas, em 2017, a anterior primeira-ministra Theresa May decidiu-se por uma legislatura de dois anos focada no Brexit.

O objetivo do executivo mantém-se. "A prioridade do meu governo tem sido garantir a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro. O meu governo quer alcançar uma nova parceria com a União Europeia baseada no comércio livre e na cooperação amigável" - palavra de Boris Johnson na boca de Isabel II.

Sem detalhe, o manifesto de intenções anuncia o fim à livre circulação de cidadãos da União Europeia. "Uma nova lei de imigração vai por fim à livre circulação e lançará as bases para um sistema global de imigração justo e moderno. O meu governo compromete-se a garantir que os cidadãos europeus residentes que aqui construíram a vida e muito contribuíram para o Reino Unido têm o direito a ficar aqui," afirmou a Rainha do Reino Unido.

O detalhe das intenções do governo foi entretanto apresentado em papel. Um documento de 130 páginas fundamental para o voto na câmara dos comuns. A expectativa é muita: há 95 anos que nenhum discurso do Rei é chumbado.