Itália é a campeã europeia de fuga ao IVA

Tamanho do texto

Itália candidata-se ao título de reino da fuga ao IVA. O Instituto italiano de Estatística (ISTAT) fez as contas e revela que a economia paralela e não declarada atingiu valores recorde.

Atividades no chamado mercado negro ou informal ultrapassam o PIB português. Em 2017, terão chegado aos 211 mil milhões - mais 15 mil milhões do que a riqueza produzida em Portugal. Representam 12,1 por cento do PIB italiano.

Euronews

Os setores onde se estimam mais lucros não declarados são os do comércio e restauração, transporte e habitação.

Dados que surgem depois da Comissão Europeia ter divulgado o relatório sobre os desvios do IVA - a diferença entre as receitas de imposto esperadas e o montante efetivamente cobrado.

No universo dos 28, estimam-se perdas de 137 mil milhões - quase um quarto são atribuídas a Itália.

Euronews

Tal como já acontece em Portugal, o governo italiano está a estudar medidas que incentivem os contribuintes a pedirem fatura e declararem as despesas com restauração, cabeleireiro, oficinas ou trabalhos domésticos.