Academia Europeia de Cinema divulga candidatos a "Melhor Filme de Animação"

A Academia Europeia de Cinema anunciou os quatro candidatos ao prémio de "Melhor Filme de Animação".

"Buñuel no Labirinto das Tartarugas", um filme de Salvador Simó, é um dos nomeados. Uma história real sobre como o famoso realizador espanhol deu origem ao documentário "Las Hurdes - Terra sem pão", nos anos 30 do século XX.

O filme francês "Perdi o meu corpo", do realizador Jérémy Clapin, leva-nos pelo percurso de uma mão que foge de um laboratório com um objetivo claro: voltar ao corpo a que pertence. Um jovem em Paris a quem a vida troca as voltas depois de conhecer Gabrielle.

"A extraordinária viagem de Marona", do realizador Anca, é outro dos filmes candidatos. Nesta coprodução franco-romena , o público é convidado a ver o mundo pelos olhos de uma pequena cadela, através de várias linguagens gráficas de animação.

Das realizadoras francesas Zabou Breitman & Éléa Gobbé-Mévellec, "As andorinhas de Cabul" é uma adaptação do romance argelino com o mesmo nome, sobre a vida de quatro personagens sob o regime talibã no Afeganistão.

O vencedor do prémio vai ser eleito pelos mais de 3600 membros da Academia Europeia de Cinema. A cerimónia de entrega vai decorrer em Berlim, na Alemanha, a 7 de dezembro.