Quatro pontos para perceber o novo acordo do Brexit

Há quatro pontos essenciais para perceber o acordo para o Brexit, assinado esta semana entre Londres e Bruxelas. Saiba quais são:

"A Irlanda do Norte vai manter-se alinhada com um conjunto de regras da União Europeia (UE), nomeadamente sobre mercadorias" - Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o Brexit

À entrada da Irlanda do Norte, as mercadorias serão verificadas pelas regras do Reino Unido e recebem luz verde para entrar na Grã-Bretanha.

Não há barreiras, uma vez que as fronteira físicas seriam consideradas uma violação do Acordo de Sexta-Feira Santa, assinado com a República da Irlanda.

"A Irlanda do Norte vai manter-se no território aduaneiro britânico e vai beneficiar das futuras políticas comerciais do reino Unido, mas também será porta de entrada no nosso mercado único" - Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o Brexit

Belfast terá de encontrar forma de taxar a importação de mercadorias que tenham como destino final a União Europeia. É essa obrigação que faz com que não exista necessidade de criar postos de controle ao longo da fronteira.

O regime do IVA

O regime de IVA na Irlanda do Norte será definido pela União Europeia, com as regras de Bruxelas. Mas o imposto arrecadado será colocado nos cofres britânicos.

Para Joelle Grogan, especialista em direito público, este modelo "afasta a Irlanda do Norte um pouco da política aduaneira do Reino Unido, gerando muito trabalho no sistema norte-irlandês."