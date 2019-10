Salvini promete regressar "rápido" ao poder

Tamanho do texto

Uma promessa perante milhares de pessoas no centro de Roma. O líder italiano da oposição de direita Matteo Salvini prometeu desalojar rapidamente o governo do Movimento Cinco Estrelas e a esquerda naquela que foi considerada uma demonstração de força que reuniu outros movimentos políticos.

"Foi o melhor que fizemos, abandonar este governo, quando nos garantiram que o corte nos impostos nunca seria feito... e poderias ter esperado. A única maneira de recomeçar este país é dar esperança aos nossos filhos, baixar impostos dos que trabalham e produzem", declarou Salvini, perante cerca de 200 mil pessoas.

No palco juntaram-se a Salvini, o antigo primeiro-ministro de 83 anos, Silvio Berlusconi, do conservador Forza Itália, e Georgia Meloni, da extrema-direita Irmãos do Partido da Itália.