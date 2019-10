Ecologistas em ascensão na Suíça

Tamanho do texto

A Suíça foi a votos, no domingo, e mostrou que o meio ambiente está no centro das preocupações dos cidadãos. Os partidos "Os Verdes" e os "Verdes Liberais" conseguiram, em conjunto, 44 dos 200 lugares do Conselho Nacional.

Com estes resultados esperam aceder, pela primeira vez, ao Governo.

"É realmente incrível... É realmente emocionante ver como as pessoas esperam que sejam os Verdes a fazer a diferença agora. Penso, realmente, que as pessoas perceberam que a nossa economia funcionou contra a natureza durante décadas e que não podemos continuar assim", assegura a presidente do partido "Os Verdes", Regula Rytz.

De acordo com os resultados oficiais, "Os Verdes", de esquerda, tornaram-se na quarta força política do Conselho Nacional, à frente do Partido Democrata-cristão, de centro, e a um lugar do Partido Liberal-radical, de direita.

As alterações climáticas dominaram a campanha eleitoral, com várias cidades e cantões a proclamarem o "estado de emergência climática".

A União Democrática de Centro foi o único partido que denunciou aquilo que chamou de "histeria climática", centrando a sua campanha contra a imigração.

Os populistas de direita continuam a ser a primeira força política na Câmara Baixa suíça, no entanto saíram enfraquecidos do escrutínio de domingo.

Com 25,6% dos votos, conquistaram 54 assentos do Conselho Nacional, menos 12 do que os conquistados nas eleições de 2015.