Franco exumado na quinta-feira

Está marcada para quinta-feira a exumação dos restos mortais de Francisco Franco.

Segundo um comunicado do Governo espanhol, o cadáver do ditador será depois trasladado da Basílica do Vale dos Caídos, em Madrid, para o cemitério El Pardo-Mingorrubio, nos arredores da capital espanhola.

O Governo garantiu que todos os procedimentos serão feitos "na intimidade e na presença" da família do ditador. A representar o Executivo estará a ministra da Justiça, Dolores Delgado.

Este é o culminar de um processo que dura há mais de um ano. A família recorreu aos tribunais para impedir a saída dos restos mortais de Franco do Vale dos Caídos.

No dia 30 de setembro, o Supremo Tribunal espanhol encerrou o processo, permitindo a trasladação.