Netanyahu não consegue formar Governo

Benjamin Netanyahu desistiu de formar Governo. O primeiro-ministro informou o presidente de Israel que não conseguiu encontrar parceiros para sustentar uma coligação.

Reuven Rivlin deverá agora chamar Benny Gantz, o maior opositor de Netanyahu.

O líder do partido Azul e Branco tem agora 28 dias para fazer aprovar um Governo no Parlamento. Este é o partido com mais assentos no Knesset, no entanto não detém uma maioria funcional.

Benjamin Netanyahu culpou Benny Gantz por não ter aceitado o repto para um Governo de unidade nacional.

O antigo general repetiu sempre que não formaria um Executivo com Netanyahu enquanto pender uma potencial e provável acusação por corrupção sobre o ainda primeiro-ministro.