Exército israelita anuncia a retoma dos combates contra o Hamas

Forças de Israel dizem ter intercetado um rocket disparado nesta madrugada, a partir de Gaza.

PUBLICIDADE

O exército israelita acusou o Hamas de violar a trégua humanitária, após o disparo de um rocket e anunciou que tinha "retomado os combates" contra o grupo palestiniano.

Após a libertação de oito reféns israelitas na quinta-feira, assim como de 30 prisioneiros palestinianos, o Hamas afirmou que estava "pronto a prolongar as tréguas" na Faixa de Gaza, mas as forças de Israel afirmam ter intercetado um rocket disparado nesta madrugada, a partir do enclave.

O sistema de defesa antiaérea "intercetou com sucesso um rocket disparado da Faixa de Gaza", afirmou o exército israelita na manhã desta sexta-feira, pouco antes do fim das tréguas com o Hamas. Afirmou ainda tratar-se do segundo disparo de rockets desde o início das tréguas, a 24 de novembro.