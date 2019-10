Paralamento rejeita calendário de Boris Johnson para o Brexit

O Parlamento britânico chumbou o calendário de dois dias para debater e votar o acordo do Brexit proposto pelo governo para ter a saída da União Europeia aprovada até ao prazo previsto de 31 de outubro.

O primeiro ministro Boris Johnson sublinhou o primeiro voto favorável a um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, ocorrido momentos antes numa fase preliminar do processo, mas lamentou a confirmação da Câmara dos Comuns do adiamento do Brexit.

A decisão tinha sido aprovada no sábado e ganhou força com a rejeitação, por 14 votos (308 - 322), da proposta de calendário do executivo para aprovar a proposta de lei do acordo de saída alcançado na semana passada em Bruxelas.

Depois de ter ameaçado com eleições antecipadas caso o calendário não fosse aprovado, após a decisiva votação Boris Johnson limitou-se a passar a bola para a União Europeia, à espera da decisão dos líderes dos "27" sobre o pedido de adiamento enviado no sábado para Bruxelas numa controversa carta não assinada.

O líder da oposição, Jeremy Corbyn, saúdou o Parlamento por recusar debater de forma tão rápida uma decisão tão importanter para o futuro do Reino Unido e reiterou ao primeiro-ministro Boris Johnson a abertura do Partido Trabalhista para um trabalho em equipa na elaboração de um novo calendário para debater o acordo do Brexit negociado com Bruxelas.