Airbus vai investir 40 milhões em Santo Tirso

Tamanho do texto

Um investimento de 40 milhões de euros que vai criar mais de 200 postos de trabalho.

A STELIA Aerospace, empresa do grupo Airbus, escolheu Santo Tirso para instalar uma nova linha de montagem de fabrico de peças para aviões.

Em declarações à Euronews, o ministro português da Economia sublinhou que se trata de um investimento que pode significar o início de uma nova fase para o setor aeronáutico português.

"Trata-se de um investimento de tecnologia muito avançada, num setor altamente competitivo, cluster da indústria de aeronáutica do espaço e da defesa. Há dez anos praticamente não tinha qualquer representatividade. Hoje em dia já representa exportações superiores a 1500 milhões de euros por ano. E este é mais um passo no sentido de se verificar que podemos hoje falar de uma indústria aeronáutica".

As estruturas aeronáuticas desenvolvidas em Santo Tirso serão exportadas e integradas nas unidades francesas de Méaulte e Rochefort. A nova linha de montagem começa a funcionar no final do ano e vai manter a produção até 2023. Pedo Siza Vieira explica que objetivo é que o impacto desta nova uidade continue na região.

"Nós estamos a falar em um investimento que se vai situar em Santo Tirso, no distrito do Porto, numa região fortemente industrializada. Vai contribuir para a diversificação da base económica desta região. Vai criar postos de trabalho, alguns deles altamente qualificados. Permite continuar a fazer um percurso que Portugal tem feito nos últimos anos".

Sobre a escolha de Portugal para receber o novo polo de produção, a STELIA Aerospace destacou a relevante experiência no sector aeronáutico, a disponibilidade de talento, a integração na Zona Euro e a proximidade geográfica com as unidades francesas da empresa.