Soluções para os principais desafios dos mercados de trabalho globais debatidas em Riade

A evolução da legislação, das normas e das políticas laborais esteve em cima da mesa na primeira Conferência sobre o Mercado de Trabalho Global, realizada na Arábia Saudita.

Nesta edição do Spotlight, visitámos a Conferência sobre o Mercado de Trabalho Global (GLMC) em Riade - uma plataforma para o desenvolvimento de soluções inovadoras para os principais desafios que os mercados de trabalho enfrentam atualmente.

A Conferência analisou a forma como podemos compreender melhor as tendências do mercado de trabalho e a evolução da legislação laboral. Considerou também as normas, as políticas e os programas que prepararão da força de trabalho e os locais de trabalho para o futuro.

O evento foi palco de debates sobre o que significarão as novas tecnologias para os mercados de trabalho e as forças de trabalho a nível global. Um desses temas foi a IA e a questão de saber se vai escapar ao enigma da produtividade, em que as tecnologias inovadoras não conseguem produzir os retornos de produtividade esperados, e como podemos ultrapassar as lacunas de competências globais que a IA está a acentuar.

A demografia do mercado de trabalho também esteve no topo da agenda, com os participantes a refletirem sobre a forma de trazer a nova geração e os trabalhadores mais velhos para a força de trabalho e de os manter na mesma.