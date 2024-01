De Euronews

Cultura de cumprimento das normas de segurança salvou passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines que colidiu com aeronave da Guarda Costeira e se incendiou depois de aterrar no aeroporto internacional de Tóquio.

Parece ter sido quase um milagre que alguém tenha saído com vida: quem viu o avião da Japan Airlines aterrar no aeroporto de Haneda, em Tóquio, e transformar-se praticamente numa bola de fogo, não acreditava que os passageiros pudessem salvar-se, mas quase 400 pessoas acabaram por sair da aeronave em segurança.

O avião da companhia japonesa colidiu com outra aeronave, da Guarda Costeira japonesa, depois de aterrar no mais movimentado aeroporto de Tóquio. Cinco dos seis ocupantes do avião da Guarda Costeira não sobreviveram ao acidente.

Já foi aberta uma investigação ao sucedido mas os especialistas em aviação acreditam que o sucesso da evacuação do avião se deve a uma combinação de normas de segurança atualizadas com a cultura rigorosa de segurança da Japan Airlines.

Um adolescente sueco de 17 anos, que estava dentro do A350 que se incendiou na pista, gravou com o telemóvel um vídeo dos momentos de "inferno" vividos pelos passageiros, tendo contado que, em poucos minutos toda a cabine do avião se encheu de fumo.

A colisão no aeroporto internacional de Haneda foi o primeiro acidente grave a envolver um A350 da nova geração de aviões fabricados com tecnologia de ponta, nomeadamente com materiais mais modernos e plástico reforçado com fibra de carbono. A Airbus decidiu enviar, por isso, uma equipa de especialistas para auxiliar os japoneses nas investigações.