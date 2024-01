De Euronews

Avião da Japan Airlines colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa depois de aterrar no aeroporto de Haneda. Todos os 367 passageiros e 12 tripulantes foram retirados em segurança do avião da companhia aérea japonesa, mas morreram cinco dos seis ocupantes da aeronave da guarda costeira.

PUBLICIDADE

Um avião da Japan Airlines incendiou-se na pista no aeroporto internacional de Tóquio esta terça-feira, depois de ter colidido com outra aeronave, da guarda costeira japonesa. Segundo a NHK TV, a estação pública japonesa, todos os 367 passageiros e 12 tripulantes foram retirados em segurança.

No avião da guarda costeira estavam seis pessoas, cinco das quais não sobreviveram. O comandante ficou com ferimentos graves, de acordo com as informações mais recentes.

Imagens divulgadas pela televisão japonesa mostraram as chamas, logo após a aterragem do avião no aeroporto de Haneda, a envolver a fuselagem de um dos lados da aeronave.

A emissora japonesa NHK avança que o avião tinha descolado do aeroporto do Shin Chitose, na ilha de Hokkaido, no Japão, com destino ao aeroporto de Haneda, em Tóquio.

O aeroporto de Haneda é um dos mais movimentados do Japão, sobretudo nesta altura do ano, em que muitas pessoas viajam para a passagem de ano.