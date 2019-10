Divulgado vídeo da operação que matou Al-Baghdadi

Já são conhecidas as imagens da ofensiva militar norte-americana que culminou com a morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. O pentágono decidiu tornar público o vídeo, feito a partir de imagens aéreas que mostram as forças norte-americanas a cercar o complexo em Idlib, na Síria, onde estava al-Baghdadi, mais tarde destruído com munições de precisão disparados dos helicópteros.

O general Kenneth McKenzie Jr, chefe do Comando Central das forças norte-americanas, contou os pormenores da morte do líder extremista: "Ele rastejou para um buraco com duas crianças e fez-se explodir, enquanto os homens dele continuavam no terreno. Por aí podem deduzir o tipo de pessoa que era".

Este relato coincide com a descrição, cheia de floreados, que Donald Trump fez da operação, mas há certos pormenores que o comandante das forças norte-americanas não pode confirmar. Al-Baghdadi era o terrorista internacional mais procurado em todo o mundo.