Maratona de Tóquio 2020 não será na capital japonesa

O Comité Olímpico Internacional decidiu, está decidido. A maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano, não se irá realizar na capital japonesa mas sim na cidade de Sapporo, no norte do país, apesar do desacordo das autoridades locais.

A decisão foi motivada pelo calor e humidade que se fizeram sentir durante a prova de teste para os Jogos, efetuada em meados de setembro, sendo que se preveem condições ainda mais difíceis durante o mês de agosto, no qual se irão disputar as duas maratonas. A decisão também abrange as provas de marcha atlética.