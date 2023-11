Edwin Kiptoo é o novo recordista da Maratona clássica de Atenas

De Euronews

Queniano de 30 anos retirou três segundos ao anterior máximo, registado em 2014. Na prova feminina, o triunfo foi para a marroquina Soukaina Atanane

A 40.ª edição da maratona clássica da capital da Grécia foi concluida por Edwin Kiptoo em 02:10,34 horas, batendo por três segundo o anterior máximo, estabelecido em 2014, pelo compatriota Felix Kirpchirchir.

Para o novo recorde poderá ter contribuído o apoio do público a Kiptoo no quilómetro final, com o queniano de 30 anos a conseguir ainda acelerar um pouco antes de cortar a faixa da meta e quem sabe ter ai conseguido os três segundos que lhe valem o novo máximo da prova.

Na segunda e terceiras posições ficaram outros dois quenianos, Kilimo Lokitam e Henry Tukor Kitsana, respetivamente.

Na prova feminina desta Maratona Clássica de Atenas, vitória para Soukaina Atanane. A marroquina de 29 anos completou os 42,195 quilómetros da maratona em 02:31,52 horas.

A queniana Peres Yeptsirchir foi segunda e em terceiro ficou a atleta da casa, a grega Gloria Privilegio, a mais de 10 minutos da vencedora, num ano em que a prova helénica contou com cerca de 70 mil participantes de todas as idades.