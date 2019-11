"Sempre a andar" no aeroporto de Lisboa

"Biometrics on the Move", um nome simplificado para BOM em bom português. É o sistema que permite agilizar a passagem pelos controlos fronteiriços e está em fase de testes no Aeroporto de Lisboa. Após o registo inicial na chegada ao terminal, com uma recolha dos dados biométricos, os passageiros ficam com luz verde para saltar o controlo fronteiriço.

Nascido de uma parceria entre a agência europeia de fronteiras Frontex, a Aeroportos de Portugal e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o projeto destina-se apenas a cidadãos europeus que queiram viajar para fora do espaço Schengen. O lema do projeto é "Sempre a Andar" e depois de o ver em ação, não é difícil perceber porquê.